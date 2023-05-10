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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
10 мая 2023 г. 08:48
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

11. Улица Бакыханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

12. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

13. пр. Нефтяников, в сторону кольца "Азнефть";

14. Проспект Бабека, наблюдается затор в сторону центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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