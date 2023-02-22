О нас

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
22 февраля 2023 г. 08:36
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

4. Круг "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

14. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага, в направлении круга "Азнефть".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində tıxac yaranıb

Самое читаемое

В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Азербайджан начал экспортировать животный жир в еще одну среднеазиатскую страну
Азербайджан начал экспортировать животный жир в еще одну среднеазиатскую страну
15 февраля 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi