На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
4. Круг "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
14. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага, в направлении круга "Азнефть".