На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица Кёроглу Рагимова, в обоих направлениях;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.