На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Кёроглу Рагимова, в обоих направлениях;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.