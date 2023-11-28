На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Тбилисский проспект, в направлении центра;

4. Улица Шафаята Мехтиева, в направлении Тбилисского проспекта;

5. Улица ак. Гасана Алиева, в обоих направлениях;

6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Зарифы Алиевой;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

11. Улица Диляры Алиевой от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

13. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".