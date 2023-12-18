На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Аэропортовое шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Улица Зарифы Алиевой;
4. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
5. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак.Гасана Алиева;
7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.