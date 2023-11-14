На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.