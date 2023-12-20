На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Круг "20 Января";
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
12. Улица Зарифы Алиевой;
13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Аэропортовое шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".