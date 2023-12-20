На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Круг "20 Января";

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Зарифы Алиевой;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Аэропортовое шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".