На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
4. Круг "20 Января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Диляры Алиевой от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.