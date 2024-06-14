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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
14 июня 2024 г. 08:27
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Круг "20 Января";

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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