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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
19 марта 2024 г. 08:23
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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