На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.