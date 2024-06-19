На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Внешняя кольцевая дорога, в направлении Ени Ясамала;
2. Проспект Микаила Усейнова, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в обоих направлениях;
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в обоих направлениях;
8. Аэропортовское шоссе, в направлении аэропорта;
9. Проспект Нефтяников, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль";
11. Улица Кёроглу Рагимова, в обоих направлениях.