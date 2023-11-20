На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Афияддина Джалилова;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
6. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова.