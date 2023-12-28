На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг "20 Января";
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".