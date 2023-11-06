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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
6 ноября 2023 г. 08:23
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

4. Круг "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Бадамдарское шоссе, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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