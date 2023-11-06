На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
4. Круг "20 Января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Бадамдарское шоссе, в направлении центра.