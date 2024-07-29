На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".