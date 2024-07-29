О нас

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
29 июля 2024 г. 08:27
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac yaranan yolların adları açıqlanıb

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
23 июля 2024 г. 12:46
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi