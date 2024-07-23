На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, в направлении центра;
3. Проспект 8 ноября, в направлении центра;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга.