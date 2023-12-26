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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
26 декабря 2023 г. 08:26
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак.Гасана Алиева;

5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə olunur - SİYAHI

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