На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак.Гасана Алиева;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.