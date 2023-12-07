На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Нефтяников, в направлении круга Азнефть;
2. Проспект Гейдара Алиева главная и воторостепенная дороги, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";
4. Тбилисский проспект, в направлении центра;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Зарифы Алиевой;
7. Улица 28 мая от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".