О нас

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
7 декабря 2023 г. 08:49
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Нефтяников, в направлении круга Азнефть;

2. Проспект Гейдара Алиева главная и воторостепенная дороги, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Улица Зарифы Алиевой;

7. Улица 28 мая от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra küçə və prospektlərində tıxac yaranıb - SİYAHI

Другие новости из категории

Землетрясение не повлияло на работу Бакинского метрополитена
Землетрясение не повлияло на работу Бакинского метрополитена
7 декабря 2023 г. 09:04
Глава Госкомитета принял участие в министерской встрече в рамках конференции COP28
ФотоГлава Госкомитета принял участие в министерской встрече в рамках конференции COP28
6 декабря 2023 г. 18:15
США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС
США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС
6 декабря 2023 г. 17:50
AZAL предлагает особые преимущества для пассажиров рейса Баку-Милан
AZAL предлагает особые преимущества для пассажиров рейса Баку-Милан
6 декабря 2023 г. 14:47
​​​​​​​Утверждены требования к установке солнечных панелей на кровлях домов в Карабахе и Восточном Зангезуре
​​​​​​​Утверждены требования к установке солнечных панелей на кровлях домов в Карабахе и Восточном Зангезуре
5 декабря 2023 г. 18:46
Создан единый центр мониторинга электронных весов
ФотоСоздан единый центр мониторинга электронных весов
5 декабря 2023 г. 17:17
Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами
Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами
5 декабря 2023 г. 13:38
Данные Фонда государственного земельного кадастра будут использоваться для формирования атласа потенциала ВИЭ
Данные Фонда государственного земельного кадастра будут использоваться для формирования атласа потенциала ВИЭ
5 декабря 2023 г. 12:27
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
5 декабря 2023 г. 08:41
Ли Шань: Китай и Азербайджан могут сыграть важную роль в восстановлении Шелкового пути
Ли Шань: Китай и Азербайджан могут сыграть важную роль в восстановлении Шелкового пути
4 декабря 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi