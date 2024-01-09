На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дороги, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в обоих направлениях;

5. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".