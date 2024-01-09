На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дороги, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, в обоих направлениях;
5. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".