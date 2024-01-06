На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
2. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. Круг "20 января";
5. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
6. Тбилисский проспект, в обоих направлениях;
7. Улица Кёроглу Рагимова, в обоих направлениях;
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в обоих направлениях;
10. Улица Микаила Мушфига, в направлении школы №20;
11. Улица Шамси Бадалбейли, от Зимнего парка в направлении Центрального банка;
12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
13. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".