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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
7 апреля 2023 г. 08:23
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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