На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Зарифы Алиевой;
13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
15. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
17. Проспект Бабека, в направлении центра;
18. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
19. Проспект "Матбуат", в направлении круга Микаила Мушфига;
20. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
21. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
22. Круг "20 Января";
23. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов".