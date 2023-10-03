На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Зарифы Алиевой;

13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

15. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

17. Проспект Бабека, в направлении центра;

18. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

19. Проспект "Матбуат", в направлении круга Микаила Мушфига;

20. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

21. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

22. Круг "20 Января";

23. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов".