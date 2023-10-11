На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Круг "20 Января";

5. Проспект Гасан-бека Зардаби, в направлении круга "Габала";

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).