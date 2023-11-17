На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть;
2. Тбилисский проспект, в сторону центра;
3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";
5. Проспект Бабека, в сторону центра;
6. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".