На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кёроглу" (до круга);

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кёроглу";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Заторы наблюдаются в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кёроглу".