На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

7. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

8. Улица "28 Мая", от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Заторы наблюдаются от улицы Узеира Гаджибейли, моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг".