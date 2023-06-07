На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;
5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
7. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
8. Улица "28 Мая", от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Заторы наблюдаются от улицы Узеира Гаджибейли, моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг".