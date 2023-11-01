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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 ноября 2023 г. 08:20
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;

3. Круг "20 января";

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

6. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Бабека, в сторону центра;

8. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

11. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Проспект Азадлыг" в сторону поселка Бинагади;

12. Заторы наблюдаются по направлению к Аэропортовскому шоссе, станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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