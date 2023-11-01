На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;
3. Круг "20 января";
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
6. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
7. Проспект Бабека, в сторону центра;
8. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
11. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Проспект Азадлыг" в сторону поселка Бинагади;
12. Заторы наблюдаются по направлению к Аэропортовскому шоссе, станции метро "Кёроглу".