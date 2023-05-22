На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги, в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в обе стороны;

3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

11. Пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

12. На улице Зарифы Алиевой;

13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

14. Проспект Бабека, наблюдается затор в сторону центра.