На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги, в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в обе стороны;
3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
5. Круг "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
11. Пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";
12. На улице Зарифы Алиевой;
13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
14. Проспект Бабека, наблюдается затор в сторону центра.