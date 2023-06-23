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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
23 июня 2023 г. 08:30
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

На проспекте Гара Гараева, заторы наблюдаются от станции метро "Гара Гараева" в направлении станции метро "Кероглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI

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