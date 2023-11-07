На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "20 января";

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, Черметовский мост в сторону метро "20 Января";

5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

8. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра наблюдается затор.