На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Круг "20 января";
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, Черметовский мост в сторону метро "20 Января";
5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
6. Проспект Бабека, в сторону центра;
7. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра наблюдается затор.