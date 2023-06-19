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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
19 июня 2023 г. 08:24
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в сторону станции метро "20 января";

4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə edilir - SİYAHI

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