На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова.
2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева.
3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
5. На круге "20 января"
6. Проспект Гейдара Алиева, в сторону центра.
7. Тбилисский проспект, в сторону центра.
8. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть.
9. Бинагадинское шоссе, в сторону метро "Проспект Азадлыг".
10. Улица Кёроглу Рагимова в обе стороны;
11. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".
12. Проспект Бабека, в сторону центра.
13. Улица Ага Нематулла, в сторону м/ст Наримана Нариманова.
14. Улица Микаила Мушфига, в сторону школы №20.
15. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть.
16. Проспект Зии Буниятова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону м/ст "20 Января".
17. Затор наблюдается в направлении улицы Али Мустафаева, проспекта Зии Буниятова.