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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
23 ноября 2023 г. 08:38
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова.

2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева.

3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

5. На круге "20 января"

6. Проспект Гейдара Алиева, в сторону центра.

7. Тбилисский проспект, в сторону центра.

8. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть.

9. Бинагадинское шоссе, в сторону метро "Проспект Азадлыг".

10. Улица Кёроглу Рагимова в обе стороны;

11. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

12. Проспект Бабека, в сторону центра.

13. Улица Ага Нематулла, в сторону м/ст Наримана Нариманова.

14. Улица Микаила Мушфига, в сторону школы №20.

15. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть.

16. Проспект Зии Буниятова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону м/ст "20 Января".

17. Затор наблюдается в направлении улицы Али Мустафаева, проспекта Зии Буниятова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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