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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
3 ноября 2023 г. 08:33
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в сторону центра;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Проспект Ататюрка, в сторону проспекта Зии Буниятова;

8. Круг "20 января";

9. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

10. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева, в сторону центра;

11. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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