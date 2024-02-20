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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
20 февраля 2024 г. 08:34
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскерова до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

11. Улица Шамси Бадалбейли, перед Зимним парком в сторону Центрального банка;

12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

13. По улице Зарифы Алиевой;

14. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac yaranan yolların adları açıqlanıb

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