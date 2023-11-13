На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
2. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефти";
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
4. Тбилисский проспект, в сторону центра;
5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
8. Проспект Бабека, в сторону центра;
9. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".