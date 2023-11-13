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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 ноября 2023 г. 08:31
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

2. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефти";

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

4. Тбилисский проспект, в сторону центра;

5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;

8. Проспект Бабека, в сторону центра;

9. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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