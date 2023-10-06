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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
6 октября 2023 г. 08:26
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Основная и вспомогательная дороги проспекта Гейдара Алиева, в направлении центра;

2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

4. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, в обе стороны;

6. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Круг "20 января";

8. Улица Гасан бея Зардаби, в сторону "Гялябя";

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

12. Проспект Бабека, в сторону центра;

13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

14. Заторы наблюдаются по направлению к Аэропортовскому шоссе, станции метро "Кероглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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