На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Бабека, в сторону центра;
3. Улица Зарифы Алиевой;
4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
5. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
6. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
7. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в сторону улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.