На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, в сторону м/с 20 Января;

2. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Проспект Азадлыг" в сторону поселка Бинагади;

3. Тбилисский проспект, в сторону центра;

4. Улица Кёроглу Рагимова, в сторону улицы ак. Гасана Алиева;

5. Улица ак. Гасана Алиева в обе стороны;

6. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Зарифы Алиевой;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;

11. Проспект Ататюрка, в сторону проспекта Зии Буниятова;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Бюль-Бюля, напротив станции метро "Сахил";

14. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;

15. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

16. Проспект Бабека, в сторону центра;

17. Улица Микаила Мушфига, в сторону школы №20;

18. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

19. Улица Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого, в сторону проспекта Нефтяников;

20. Круг "20 января";

21. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".