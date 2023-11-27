На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, в сторону м/с 20 Января;
2. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Проспект Азадлыг" в сторону поселка Бинагади;
3. Тбилисский проспект, в сторону центра;
4. Улица Кёроглу Рагимова, в сторону улицы ак. Гасана Алиева;
5. Улица ак. Гасана Алиева в обе стороны;
6. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Зарифы Алиевой;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
10. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;
11. Проспект Ататюрка, в сторону проспекта Зии Буниятова;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Проспект Бюль-Бюля, напротив станции метро "Сахил";
14. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
15. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
16. Проспект Бабека, в сторону центра;
17. Улица Микаила Мушфига, в сторону школы №20;
18. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
19. Улица Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого, в сторону проспекта Нефтяников;
20. Круг "20 января";
21. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".