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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
16 мая 2023 г. 08:29
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова;

12. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

13. Заторы наблюдаются от улицы Микаила Мушфига, Бадамдарского круга в сторону школы №20.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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