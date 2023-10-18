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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 08:31
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Круг "20 января";

4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

5. Тбилисский проспект, в обе стороны;

6. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";

7. Автодорога Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";

9. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

10. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

12. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", перед площадью Флага.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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