На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, в сторону улицы "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в сторону улицы "Азадлыг";

3. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;

4. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. По улице Зарифы Алиевой;

7. Проспект Ататюрка, в сторону проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефти;

9. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Микаила Мушфига, в сторону школы №20.

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Круг "20 января";

14. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;

15. Проспект Бабека, в сторону центра;

16. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".