На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, в сторону улицы "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в сторону улицы "Азадлыг";
3. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;
4. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. По улице Зарифы Алиевой;
7. Проспект Ататюрка, в сторону проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефти;
9. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Микаила Мушфига, в сторону школы №20.
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Круг "20 января";
14. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
15. Проспект Бабека, в сторону центра;
16. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".