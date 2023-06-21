На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Заторы наблюдаются от пересечения с проспектом Зии Буниятова, улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.