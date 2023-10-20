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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
20 октября 2023 г. 08:28
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект "Нефтяников", в направлении круга "Азнефть";

3. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги, в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, в направлении центра;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

8. Улица 28 мая от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Заторы наблюдаются на шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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