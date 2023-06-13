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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 июня 2023 г. 08:32
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буниятова;

5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir - SİYAHI

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