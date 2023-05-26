На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Зия Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова;

5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Заторы наблюдаются в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центрального банка.