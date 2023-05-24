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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 мая 2023 г. 08:35
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньядова;

3. Круг "20 января";

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кёроглу";

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кёроглу";

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кёроглу" (до круга);

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

9. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в сторону школы №20;

12. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, станции метро "Проспект Азадлыг".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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