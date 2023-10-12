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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
12 октября 2023 г. 08:35
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

2. Проспект "Нефтяников", в сторону круга "Азнефть";

3. Основная и вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева, в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, в сторону центра;

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

8. Улица "28 Мая", от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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