На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Тбилисский проспект, в обе стороны;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

6. Круг "20 января";

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

8. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;

9. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении круга 20 Января;

10. Проспект Бабека, в сторону центра;

11. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Проспект Бюль-Бюля, напротив станции метро "Сахил", наблюдается затор.