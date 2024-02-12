На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
2. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Тбилисский проспект, в обе стороны;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
6. Круг "20 января";
7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
8. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
9. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении круга 20 Января;
10. Проспект Бабека, в сторону центра;
11. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Проспект Бюль-Бюля, напротив станции метро "Сахил", наблюдается затор.