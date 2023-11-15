На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
6. Улица Кероглу Рагимова, от перекрестка с улицей ак. Гасана Алиева в сторону проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
10. Затор наблюдается в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центральный банк.