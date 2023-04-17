На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Круг "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

6. Проспект Матбуат, в направлении круга на улице Микаила Мушфига;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

14. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".